Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 7 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Почти треть находящегося под управлением США острова Пуэрто-Рико осталась без электроснабжения 7 апреля, сообщает Reuters.

Joe Shlabotnik Пуэрто-Рико

Пока бригады рабочих пытаются решить проблему, представители коммунальных служб выясняют причину массового отключения электроэнергии на Карибском острове. В качестве возможных причин рассматриваются пожар на электростанции или выход из строя автоматического выключателя на станции Costa Sur.

Около 400 тысяч из 1,4 млн домов и предприятий на территории острова остались без электричества утром 7 апреля. Для устранения проблемы может потребоваться более 24 часов, учитывая огромный размер и масштаб отключения, заявили в энергокомпании LUMA.