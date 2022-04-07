Новосибирск, 7 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 7 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 895 пациентов, в том числе 13 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки были выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 1693 человека выздоровели, 12 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 252744 случая заражения коронавирусом, 241373 пациента выписаны с выздоровлением, умерли 5448 человек. В реанимации находятся 117 человек, на ИВЛ – 15 пациентов.