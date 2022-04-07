Курск, 7 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 22 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Russian.news.cn Эпидемия коронавируса. Фото: russian.news.cn

7 апреля выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – на девять больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 114 тыс. 665 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 107 тыс. 512 пациентов, в том числе 279 – за последние сутки.

Всего скончался 2401 человек. Подтверждено три новых летальных случая.