Львов, Украина, 7 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения готовит сценарий действий на случай возможных «химических атак» на Украине, сообщает 7 апреля Reuters со ссылкой на заявление главы европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Флаг ВОЗ

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«ВОЗ рассматривает все сценарии и готовит запасные варианты для различных сценариев, которые могут затронуть народ Украины, начиная от продолжающегося лечения жертв и заканчивая химическими атаками», — сказал Крюге во время брифинга во Львове.

Более подробную информацию глава европейского бюро ВОЗ раскрывать не стал.