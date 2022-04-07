Новосибирск, 7 апреля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Из Новосибирской области в рамках акции «Письмо солдату» военнослужащим России, участвующим в спецоперации, передано от детей почти 2000 писем. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

StockSnap Письмо

Отмечается, что акция, которая стартовала несколько дней назад, облетела все школы региона. Письма писали воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы и просто неравнодушные школьники.

В письмах — добрые слова и пожелания, рисунки.