Вашингтон, 7 апреля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин является умелым переговорщиком. Об этом 7 апреля заявил бывший американский президент Дональд Трамп, его слова приводит газета Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Как отмечает издание, бывший президент США предложил несколько вариантов того, что он предпримет для прекращения конфликта на Украине.

«Он сказал, что считает президента РФ Владимира Путина умелым переговорщиком из-за отправки войск к границе с Украиной, но полагает, что он «переиграл», вторгшись в страну», — говорится в материале газеты.

При этом Трамп подчеркнул, что он не говорил с российским лидером после того, как ушел с поста президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отправка вооружений на Украину не способствует продвижению российско-украинских переговоров.

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