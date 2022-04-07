Петрозаводск, 7 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В столице Карелии — городе Петрозаводске сегодня, 7 апреля, состоялся митинг в поддержку спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

ИА REGNUM Митинг в Петрозаводске

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Акция прошла рядом с Советской площадью в центре Петрозаводска, недалеко от городской набережной. Митинг приурочен к восьмой годовщине образования Донецкой и Луганской Народных Республик.

ИА REGNUM Митинг в Петрозаводске

Собравшиеся держали государственные флаги России, транспарант с лозунгом «Своих не бросаем», а также плакаты с литерой «Z», которая уже стала неформальным символом российской спецоперации на Украине.

ИА REGNUM Митинг в Петрозаводске

Участники акции заявили, что сражающимся сейчас на Украине российским войскам, а также войскам ДНР и ЛНР очень важно знать, что их действия полностью поддерживаются российскими гражданами, которые ждут от них победы.