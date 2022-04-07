Вильнюс, , 15:49 — REGNUM Предложение режиссёра Гинтараса Варнаса о реформировании Русского драмтеатра Литвы в Театр нацменьшинств обсудят с экспертами. Об этом заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Театр

«То, как все сейчас развивается, все факты делают актуальными все предложения, которые появились в публичном пространстве. В ближайшее время мы намерены поднять этот вопрос и на Совете профессионального сценического искусства», — передаёт слова Кайриса издание «Дельфи».

По словам министра, «одна лишь смена вывески и названия ничего не изменит», необходима смена содержания, идеи театра. При этом надо понимать, что речь идёт не о «Российском» а «Русском» театре, в котором «работают наши граждане».

«Мы должны оценить все нюансы, все аргументы, принять наилучшие решения и не в политических кабинетах, а работать с экспертами … Я думаю, есть смысл об этом говорить, но я бы не хотел, чтобы решение диктовала политическая сторона. Надо с уважением относиться к культурным учреждениям, вместе искать решение», — говорит министр.

Как пояснила директор Русского драмтеатра Литвы Ольга Полевикова, сейчас театр занимается помощью беженцам с Украины, особенно детям. Они могут бесплатно посещать спектакли.

«Самое актуальное сейчас — проактивность, какую мы можем принести пользу в данной ситуации, на это направлены все наши силы. А что касается названия — идея не новая. Но Русский драмтеатр Литвы своей концепцией выходит за рамки названия», — сказала она.

По словам директора, у театра есть постановки на еврейскую тему, в том числе на тему Холокоста, планируются чтения украинской драматургии, одно из украинских произведений может быть поставлено на сцене.