Джакарта, 7 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Индонезии отметило, что экспорт орехов арековой пальмы в провинции Джамби в январе-марте 2022 года составил 17 174 тонны. Об этом президент Индонезии Джоко Видодо написал в своем аккаунте в Twitter.

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«Я надеюсь, что в будущем объем экспорта орехов арековой пальмы может снова увеличиться за счет превосходных, хороших и качественных сортов бетеля», — написал президент Индонезии Джоко Видодо.

В 2021 году индонезийский экспорт орехов арековой (бетелевой) пальмы превысил 5 трлн индонезийских рупий. Орех выращивают на 152 000 га земли по всей Индонезии, 22 000 га из которых находятся в провинции Джамби. Орех арековой пальмы нужен в странах Таиланда, Ирана, Индии, Китая, в Пакистане.