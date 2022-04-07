Ташкент, , 15:09 — REGNUM Председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа Узбекистана Комил Алламжонов подал заявление в суд на основателя сайта Uzmetronom.com Сергея Ежкова.

Суд

Комил Алламжонов является экс-пресс-секретарем президента Узбекистана, он также известен в качестве крупного предпринимателя.

«Как вы помните, 21 февраля этого года Сергей Ежков на своём сайте Uzmetronom.com опубликовал клеветническую статью «Бриллиантовый мальчик», в которой открыто обвинил меня в соучастии в незаконном ввозе в Узбекистан ювелирных ценностей на сумму 4,2 млн долларов, т. е. в совершении тяжкого уголовного преступления по статье 182 «Нарушение таможенного законодательства» Уголовного кодекса», — написал Комил Алламжонов в своем Телеграмм-канале.

По словам Алламжонова, он лично не знаком с Сергеем Ежковым, «но были слухи — люди говорили — что якобы до 2016 года данный сайт выполнял заказы неких спецслужб по очернению определённых лиц». «Я конечно, точно не знаю», — отметил главный защитник журналистов.

Он отметил, что «понимая, что, возможно, Ежков действовал по заказу, я сначала спокойно выдержал паузу и чуть позже посоветовался со своими юристами, которые отметили, что если автор не докажет мою причастность к этому преступлению, то в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пункту «а» части 3 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»)».

«Полностью убеждённый в своей правоте я подал соответствующее заявление в правоохранительные органы на Сергея Ежкова, который теперь должен ответить за свои слова по всей строгости и букве закона», — подчеркнул Комил Алламжонов.

В материале Uzmetronom.com от 21 февраля рассказывалось, что 17 февраля в Ташкент рейсом «Аэрофлота» из Москвы прибыла дизайнер Джульетта Гурман, которая пыталась ввезти в страну золото и бриллианты стоимостью 4,2 млн долларов.

«Джульетта была спокойна, потому что ей было обещано, что очень влиятельная персона лично встретит её в Ташкенте и заберёт драгоценности. Однако дама не на шутку разозлилась, когда неулыбчивые, но дотошные узбекистанские таможенники попросили её предъявить свой багаж», — говорится в материале.

Далее в материале Uzmetronom.com отмечается, что женщина позвонила «влиятельной персоне», после чего в аэропорт прибыл «председатель попечительского совета Фонда СМИ Комил Алламжонов», который якобы помог дизайнеру пронести товар в обход таможенного законодательства.