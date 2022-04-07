Бразилиа, , 17:33 — REGNUM Палата депутатов Бразилии на заседании 6 апреля отклонила законопроект об ответственности за распространение фейковых новостей, сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Фейк

Для одобрения проекта палате необходимо было набрать 249 голосов, но «за» проголосовали только 207 депутатов. Проголосовавшие против депутаты считают, что законопроект ограничивает свободу слова.

«Чтобы предотвратить распространение ложных новостей, нам придется принести в жертву правдивую информацию», — заявил депутат Марсель Ван Хаттем.

Защитники проекта считают, что его принятие поможет сделать сеть «более здоровой», поскольку распространение ложных новостей оказывает влияние на общественную жизнь.

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