Москва, 7 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Вероятность того, что Запад сможет объявить дефолт по госдолгу России есть, но небольшая. РФ не может быть признана неплатежеспособной, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«В апреле 2022 года Россия должна погасить долг по суверенным еврооблигациям номинированным в долларах на сумму $649,2 млн со сроком погашения в апреле 2022 года и в 2042 года.

Поскольку иностранные банки отклонили платежи по облигациям с валютных счетов России, Министерство финансов РФ произвело платеж в рублях через российский Национальный расчетный депозитарий в полном объеме. Как только доступ к валютным счетам будет открыт, платежи будут конвертированы из рублей в доллары.

Однако ситуация усугубляется тем, что выплата по апрельским суверенным облигациям подразумевала погашение номинала.

И если вопрос с конвертацией не будет решен в течение ближайшего месяца (именно столько составляет льготный период), то в начале мая может возникнуть вероятность того, что России будет объявлен технический дефолт по всем внешним обязательствам, включая корпоративные.

Поскольку Россия перечислила причитающиеся суммы в национальной валюте вовремя, а иностранный банк отказался конвертировать деньги в доллары, то по формальным признаком Россия не может быть признана неплатежеспособной», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Дорофеев заявил, что Запад может объявить дефолт по госдолгу России менее чем через месяц, хотя она будет вовремя выполнять долгое обслуживание в рублях.

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