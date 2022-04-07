Нижний Тагил, Свердловская область, 7 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области возле одного торгового центра образовалась свалка батареек. Об этом сообщают очевидцы.

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Примечательно, что производители батареек в партнёрстве с торговой сетью проводят акции по сбору отработанных аккумуляторов. А один из пунктов приема расположен прямо в здании торгового центра.

По факту инцидента нижнетагильская природоохранная прокуратура организовала проверку. Ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего. По словам нижнетагильского природоохранного прокурора Григория Битюкова, с места свалки возьмут пробы грунты для проведения лабораторных исследований. Это позволит определить уровень загрязнения почвы.