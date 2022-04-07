Казань, 7 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Татарии за сутки иммунизацию от COVID-19 прошли более 500 человек. Повторно вакцинированы по состоянию на 7 апреля 287 084 жителя, сообщает региональный минздрав.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Всего на сегодняшний день от коронавируса привиты первым компонентом 2 505 090 человек, в том числе 515 — за сутки. Вторую прививку получили 1 млн 926 тыс. 68 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии с начала пандемии выявили 139 094 случая заражения коронавирусом, выздоровели 131 915 пациентов, скончались 1900 человек.

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