Москва, 7 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Если России не будет в Совете по правам человека ООН, то вскоре и само понятие «права человека» будет перевёрнуто с ног на голову, а остатки прав у жителей всей планеты будут отобраны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 апреля.

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Как сообщалось ранее, западные страны инициировали рассмотрение на Генассамблее ООН вопроса о приостановке членства России в Совете по правам человека в связи с якобы допускаемыми ею нарушениями указанных прав.

«Не удивлюсь, если США и их союзникам удастся добиться решения Генеральной ассамблеи ООН о приостановке работы России в Совете по правам человека этой организации. Запад специально действует таким двуступенчатым образом, чтобы первый шаг к исключению нашей страны из СПЧ было сделать легче.

Тем не менее рассчитываю, что, если когда-то дело дойдёт до постановки вопроса об исключении России из СПЧ, Китай и Индия, другие ведущие страны Азии, Африки и Латинской Америки используют своё влияние на своих континентах и в мире в целом с тем, чтобы этого не произошло. Послевоенный мировой порядок рушится, но время для его полного уничтожения ещё не пришло; с участием нашей страны в работе ведущих органов ООН связано сохранение остатков конструктива в деятельности всей этой организации. В том числе — и будущее борьбы за восстановление уважения к правам человека в их истинном понимании.