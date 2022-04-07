Москва, 7 апреля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2. 1б» с военным спутником. Об этом 7 апреля сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

«Проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2. 1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Старт ракеты прошёл 7 апреля в 14:20 мск с пусковой установки №3 площадки №43 космодрома Плесецк в Архангельской области.