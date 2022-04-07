Курск, 7 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Курской области пациентов с коронавирусом принимают в шести медицинских учреждениях: областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, новом инфекционном корпусе областной клинической больницы, противотуберкулёзном диспансере, Железногорской городской больнице, акушерско-гинекологическом корпусе Курской городской больницы № 4 и БСМП в корпусе бывшего онкодиспансера, сообщила администрация региона.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

Все районные и городские больницы, в которых находились пациенты с ковидом, прекратили их приём и после дезинфекции возобновят плановую работу. Сейчас в регионе для лечения коронавируса развёрнуто 910 коек, занята 471 из них, свободно 439 коек.

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в Курской области в среднем ежедневно снижалась на 0,6%, госпитализация потребовалась только 26% пациентов, выздоровели в 2,2 раза больше человек, чем заболели.

Если число госпитализаций будет снижаться и дальше, пациентов с ковидом будут принимать областная инфекционная больница им. Н. А. Семашко, новый инфекционный корпус областной больницы и акушерско-гинекологический корпус горбольницы № 4. Остальные госпитали закроют и вернут к плановой работе.