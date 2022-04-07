Пхёнтхэк, Южная Корея, , 14:30 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 7 апреля американскую военную базу Кэмп Хамфрис, расположенную в южнокорейском Пхёнтхэке. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря избранного главы государства Пэ Хён Чжин.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

В ходе визита Юн Сок Ёль встретился с командующим ВС США в Южной Корее Полом Лакамерой и заместителем командующего объединенными силами Ким Сын Гёмом.

Избранный президент Южной Кореи сообщил о своей решимости и дальше укреплять корейско-американский союз, а также назвал базу Кэмп Хамфрис «сердцем военного союза Южной Кореи и США».

«Свобода и процветание, которыми сегодня наслаждается Южная Корея, стали возможны благодаря самоотверженности солдат», — сказал Юн Сок Ёль, поблагодарив американских военных, находящихся под командованием Лакамеры.

В свою очередь, Лакамера отметил, что ВС США сделают всё возможное для обеспечения стабильности на Корейском полуострове. Он подчеркнул важность «железного союза» и поблагодарил южнокорейский народ за возможность построить военную базу на территории страны.

После осмотра базы Юн Сок Ёль пообедал с американскими и южнокорейскими военными и сделал памятную фотографию.

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