Ульяновск, 7 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось суточное количество вылечившихся. При этом летальных исходов стало больше. Это следует из обновлённой статистики федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 7 апреля, от ковида в Ульяновской области умерли ещё три пациента. Всего в регионе скончались 4588 больных COVID-19, смертность составила 2,31% (от числа выявленных случаев заражения коронавирусом).

Выздоровели от ковида в регионе 191 373 пациента, в том числе 5 апреля выписаны 175 человек, 6 апреля — 182. Доля вылечившихся составляет 96,25%.

Напомним, что 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья, тема 2022 года — «Наша планета, наше здоровье».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 198 830 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.