Минск, 7 апреля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Белоруссия, как Украина и Россия, также нуждается в гарантиях безопасности, заявил 7 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Мы готовы внеси свой посильный вклад и в переговорный процесс (по урегулированию на Украине). Не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Белоруссии», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

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