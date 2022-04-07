Ульяновск, 7 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число заразившихся коронавирусом и госпитализированных. Соответствующие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 7 апреля, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 198 830 случаев заражения SARS-CoV-2. Из них 5 апреля лабораторно подтверждено 348 случаев инфицирования коронавирусом, 6 апреля — 334.

Количество госпитализаций снизилось: если 5 апреля в ковид-стационары направили 54-х пациентов, то 6 апреля — 33-х больных.

Отметим, что в 2022 году в сёлах Ульяновской области начали работу девять новых фельдшерско-акушерских пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области сделано 1 991 684 лабораторных исследования на коронавирус.