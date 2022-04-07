Уфа, 7 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Снижение цены на сахар прогнозируют в Башкирии. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар в магазине

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Данный вопрос обсуждался на совещании в правительстве региона.

Премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров отметил, что две с половиной недели назад в республике был зафиксирован пик повышенного спроса на сахар, при том, что на Чишминском и Раевском сахарных заводах имеется достаточный его запас.

Он также напомнил, что посетил торговые федеральные сети и одну республиканскую сеть, и убедился в том, что «сахарный» ажиотаж в республике спал, проблем с его наличием нет.

«Цена сахара в республиканском ритейле ниже, чем в федеральном. Это говорит о том, что те меры, которые мы принимаем для обеспечения жителей данным продуктом показывают свою эффективность. Опираясь на наш мониторинг и заявления ритейлов, можно сказать, что сейчас рынок стабилизируется, и это позволяет прогнозировать в скором времени снижение цены на сахар», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев сообщил, что согласно данным местных производителей сахара, накопленные объемы этого продукта сейчас превышают внутренние потребности региона.

«За последние две с половиной недели с Чишминского и Раевского сахарных заводов ритмично отгружается продукция. Республиканские и федеральные сети также подтверждают, что ажиотаж на сахар спал и его достаточно для удовлетворения потребностей жителей региона», — приводит пресс-служба его слова.

Назаров поручил сотрудникам министерства торговли и услуг в каждый день проводить мониторинг ситуации на потребительском рынке.

«Мы планируем вводить меры поддержки для структур, фасующих сахар, так как сейчас объемы увеличились и имеющихся ресурсов у участников рынка недостаточно. Договорились, что между производителем и ритейлом начнём работу по долгосрочной контрактации со сроком до трёх лет об отгрузке продукции напрямую без посредников», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии лук репчатый за неделю подорожал на 20,8%.