Донецк, 7 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к посягательству на жизнь не менее восьми российских военных. Об этом 7 апреля сообщается на сайте СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Отмечается, что командиры нацбатальона Сергей Величко и Константин Немичев причастны к посягательству на жизнь военнослужащих путём причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия.

Они заочно привлечены в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Сейчас принимаются меры к их розыску и аресту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин прибыл в Донецк, где провёл совещание по расследованию военных преступлений Украины.