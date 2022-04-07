Вашингтон, 7 апреля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. США готовы к введению санкций против Китая в случае, если Пекин предпримет попытку решить вопрос Тайваня силовым методом. Об этом 7 апреля заявила американский министр финансов Джанет Йеллен в ходе слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

U.S. Federal Reserve Джанет Йеллен

«Безусловно. Я верю, что мы показали, что можем. В случае с Россией мы угрожали серьёзными последствиями. Мы вызвали (в России — ред.) серьёзные последствия. И я думаю, что не надо сомневаться в нашей способности и решимости делать то же самое в других ситуациях», — приводит ее слова «Интерфакс» в ответ на соответствующий вопрос одного из законодателей.

При этом ранее Йеллен заявила о том, что Россию, по ее мнению, нужно исключить из «Большой двадцатки», уточнив, что США могут бойкотировать некоторые встречи группы в случае, если там будут присутствовать российские представители.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай выразил протест действиям США по одобрению сделки с Тайванем по обслуживанию зенитно-ракетного комплекса Patriot.