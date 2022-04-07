Чебоксары, 7 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Чувашии в очередной раз увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом нет новых летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённой статистики федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России на 7 апреля

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По информации на 7 апреля, в Чувашии всего официально выявлено 77 286 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 апреля лабораторно подтверждено 57 случаев инфицирования, 5 апреля — 61, 6 апреля — 69.

Количество вылечившихся от ковида достигло 63 506 человек, из них 6 апреля выздоровели и выписаны 503 пациента. Доля выздоровевших составила 82,17%.

Число госпитализаций снизилось: если 5 апреля в больницы направлены 50 пациентов с коронавирусом, то 6 апреля — 24.

Новых летальных исходов от ковида в Чувашии нет. Напомним, что с начала пандемии в республике умерли 4564 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 5 апреля в Чувашии в ковидных стационарах находились 625 человек, из них почти треть — лица старше 60 лет.