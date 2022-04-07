Донецк, 7 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили четыре ракеты из «Града» по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщает 7 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (поселок Землянки): выпущено четыре ракеты из БМ 21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция России на Украине проводится с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, действия российских военных и сил ДНР и ЛНР нацелены на защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.