Сеул, 7 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Красный Крест Южной Кореи отправил одеяла и предметы личной гигиены на сумму $131 250 в рамках третьего транша гуманитарной помощи украинским беженцам. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Ammo.com Миссия Красного Креста

Согласно опубликованным данным, 9 369 одеял и 4 848 гигиенических наборов были отправлены морем в Венгрию.

Напомним, что в конце февраля Красный Крест Южной Кореи предоставил 100 000 швейцарских франков ($107,2 тыс.) на гуманитарную помощь Украине, а в середине марта — 1 миллион швейцарских франков (~$1 млн).

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Сообщается, что некоммерческая организация также направила группы экстренного реагирования в Венгрию, Румынию и Молдавию. Они присоединятся к международным сетям Красного Креста для оказания гуманитарной помощи до 29 апреля.

Напомним, 24 февраля началась спецоперация Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины. Целью операции является лишение киевского режима и радикальных националистических формирований возможности и дальше осуществлять геноцид населения ДНР и ЛНР.