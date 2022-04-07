Архангельск, , 12:56 — REGNUM В 2021 году среднемесячная зарплата в Архангельской области выросла на 4618 рублей, или на 8,6%, сообщает региональное правительство.

Зарплата Ника Егорова

«Таким образом, средняя зарплата в области составила 57 396 рублей. Среднедушевые денежные доходы выросли на 2 430 рублей, или на семь процентов по сравнению с прошлым годом. А средняя пенсия выросла на 1 471 рубль, или на 7,5 процента. Средний уровень заработной платы превысил величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в 3,8 раза», — заявил замминистра экономического развития региона Александр Билий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доходы населения Архангельской области выросли на 8,7%, однако с учетом инфляции они стали больше только на 1%.