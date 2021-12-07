Архангельск, , 12:50 — REGNUM Доходы населения Архангельской области за год выросли на 8,7%, однако с учетом инфляции они стали больше только на 1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архстате.

Доходы растут (сс) jambulboy

По данным статистики, в третьем квартале доходы населения составили 135 014,3 млн рублей, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Реальные денежные доходы за этот период выросли на 1%.

Согласно данным Архстата, 81% доходов жители региона потратили на оплату обязательных платежей и покупки, более 14% доходов северяне направили на сбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам, реальные доходы населения будут иметь положительную динамику и в 2022 году и будут выше допандемийных показателей.