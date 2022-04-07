Москва, 7 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Россия в свете позиции западных стран о неучастии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет ориентироваться на Индонезию как организатора, заявил 7 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

G20.org G20

«Мы будем это уточнять. Все-таки организатором и председательствующей страной является Индонезия. Ориентироваться будем, естественно, в первую очередь на организатора», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что Россия продолжает работу, это очень важный участок работы, в рамках «двадцатки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США отказались участвовать в серии встреч G20, если приедут представители России. Тем временем Индонезия заявила, что пригласит на встречу всех членов G20, включая Россию.

Читайте также: США не хотят сидеть c РФ за одним столом на G20