Нижний Новгород, 7 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 559 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 394 257 человек на утро 7 апреля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За сутки госпитализирован в ковидные стационары 41 житель области, накануне в больницы попали 103 человека.

С начала пандемии в регионе выявлено 411 002 случая заражения коронавирусом, из них 411 – за минувшие сутки. 11 385 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, три летальных случая зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались четверо жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 6 апреля с начала пандемии провели 5 683 632 теста для выявления заражения коронавирусом. Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 6 апреля сократился и составил 13%. Коэффициент распространения инфекции также снизился и составил 0,77.

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