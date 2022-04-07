На спасение киноиндустрии Якутии потратят 80 млн рублей
Якутск, 7 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В кинотеатрах Якутии намерены субсидировать цены на билеты. Часть средств — около 2/3 — будет возмещаться из регионального бюджета, сообщило ИА Yakutia-daily.
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На эти цели, а также на производство фильмов и их презентации частными компаниями в казне республики заложили 80 млн рублей. Из этой суммы питчинг обойдётся примерно в 30 млн рублей, так как он показал себя как эффективный способ продвигать фильмы республики на большой экран.
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Всего в Якутии работает 41 кинотеатр и 51 кинозал. Вместо иностранных картин в них теперь будут показывать в основном якутские и отечественные фильмы.
Как сообщало ИА REGNUM, якутское кино готово заменить фильмы, которые не выйдут на экраны кинотеатров России из-за санкций, заявлял генеральный директор якутской киносети Пётр Чиряев. Он озвучил намерение производителей якутских кинолент начать ориентироваться не только на жителей республики, но и на общероссийского зрителя.