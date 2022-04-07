Мадрид, , 12:21 — REGNUM Член парламента Испании от «Голоса» (Vox) Хосе Мария Санчес во время выступления в Конгрессе депутатов сравнил председателя правительства Педро Санчеса с немецким «фюрером». Об этом пишет агентство EFE.

Конгресс депутатов. Испания Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España

Помимо этого, представитель правоконсерваторов сравнил министра при президенте по отношению с генеральными кортесами Испании Феликса Боланьоса с министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом.

После этого Боланьос призвал убрать из протокола эти «неприемлемые, ненавистные и ложные сравнения», а самого Санчеса — извиниться, потому что «нет причин терпеть подобные оскорбления от крайне правых в этой палате».