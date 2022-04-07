Алжир, , 12:23 — REGNUM Алжирская национальная армия провела серию рейдов в регионах Таманрассет, Бордж Баджи Мохтар, Айн Фезам, Джанет и Тиндуф в районе государственной границы с Марокко. Об этом 7 апреля сообщает официальная газета Al-Bilad.

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По данным журналистов, в ходе операции были арестованы 84 человека, подозреваемых в контрабанде, наркоторговле, торговле оружием и сотрудничестве с террористическими группировками.

У задержанных было изъято стрелковое оружие и взрывные устройства с дистанционным управлением. Кроме того, военные захватили несколько центнеров наркотических веществ, а также 53 508 литров топлива, предназначенного для продажи на территории Марокко.