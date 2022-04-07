Сеул, 7 апреля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Администрация избранного президента Юн Сок Ёля будет проводить реструктуризацию правительства постепенно. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы переходного комитета избранного президента Ан Чхоль Су.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По его словам, структура госорганов будет изменяться поэтапно, не ограничиваясь сроком работы комиссии. В этой связи назначения министров будут проходить в соответствии с действующей системой. В связи с этим будет назначен министр гендерного равенства и семьи, несмотря на то, что министерство позднее будет упразднено.

Ан Чхоль Су объяснил данное решение тем, что правительству необходимо сосредоточиться на текущих государственных делах в условиях нестабильной экономической и внешнеполитической ситуации.

Эксперты полагают, что новая позиция комиссии связана с нежеланием осложнять начало работы нового правительства процессом реструктуризации госорганов.