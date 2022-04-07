Москва, 7 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 2,6 тыс. человек с COVID-19, сообщили 7 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 7 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 612 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за сутки выявлено 14 335 новых случаев COVID-19. За сутки умерли 287 пациентов, выздоровели 35 304 человек.