Элиста, 7 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 50 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 59 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве 7 апреля.

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На лечении в двух инфекционных стационарах остаются 66 ковид-пациентов, из них пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Один человек подключён к аппарату ИВЛ.

Всего в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 50 487 человек, выздоровели 49 024 пациента. 832 жителя республики не смогли справиться с COVID-19.