София, , 11:54 — REGNUM Неизвестные вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям в городе Добрич на северо-востоке Болгарии. Об этом 7 апреля пишет софийская газета «Факты».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

По свидетельствам очевидцев, группа молодых людей облила монумент Советской Армии красной краской, после чего написала на нем непристойные надписи. При этом злоумышленники скандировали антироссийские лозунги.

Ведется следствие. Если участники акции будут задержаны и осуждены, им грозит до двух лет лишения свободы.