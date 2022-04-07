Бухарест, , 11:53 — REGNUM Десятки человек были эвакуированы из корпусов дома для престарелых в уезде Нямц на северо-востоке Румынии из-за масштабного пожара. Об этом 7 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Пожар Pixabay.com

По предварительным данным, возгорание произошло в техническом помещении интерната. Огонь быстро перекинулся на расположенные рядом строения.

Прибывшим на место происшествия нескольким бригадам огнеборцев понадобилось несколько часов для того, чтобы полностью ликвидировать указанный пожар.

Жертв нет. Ведется расследование обстоятельств происшествия.