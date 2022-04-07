Иркутск, 7 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Иркутской области за 2021 год урожай зерна увеличился на 6%, мяса и молока получено на 1% больше, чем годом ранее. Производство яиц немного снизилось (на 0,4%). Сбор овощей и картофеля уменьшился (на 6% и 3% соответственно). Данные о продовольственной безопасности 7 апреля публикует территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова Продовольствие на прилавке

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Отмечается также, что в Приангарье успешно развиваются крупные специализированные птице ‑ и свиноводческие субъекты хозяйствования, удельный вес сельхозорганизаций в областном производстве мяса птицы — 95%, свинины — 56%. Основной забой крупного рогатого скота традиционно приходится на личные подворья (59%).

В регионе производятся 10 основных продуктов питания, включенных в потребительскую корзину (хлебобулочные и кондитерские изделия, картофель, овощи, мясо и мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, масло растительное, маргарин).

За счет собственного производства Иркутская область может полностью удовлетворить потребность в зерне, яйцах, пищевой соли. Уровень самообеспечения картофелем, по предварительной оценке, составляет 92%, молоком — 86, мясом — 62%, недостающее количество ввозится из-за пределов региона.

Производители области реализуют свою продукцию, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. За 2021 год, по данным таможенной статистики, поставлено на экспорт 20,4 тыс. тонн зерна, растительного масла — 5,3, маргарина — 4,0, макаронных изделий — 5,6, овощей — 0,7 тыс. тонн, яиц — 4,6 млн. штук.

С учетом задачи импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности необходимы серьезные меры помощи сельхозпроизводителям. В соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019−2024 годы в 2021 году на поддержку сельского хозяйства региона было направлено из областного и федерального бюджетов 3,6 млрд. рублей.

По словам замминистра сельского хозяйства Иркутской области Натальи Жилкиной, ситуация на продовольственном рынке региона оценивается как стабильная, продукция местных производителей своевременно поставляется в торговую сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2022 года государственную поддержку получили 474 производителя сельхозпродукции Иркутской области.

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