Владикавказ, 7 апреля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Северной Осетии получили работу десять человек, прибывших из Луганской и Донецкой Народных Республик. Их трудоустроили в пунктах их временного размещения. Для беженцев нашлась работа по благоустройству территории и воспитанию детей, в том числе в качестве воспитателей, учителей начальных классов, библиотекарей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На работе

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«В ходе работы с гражданами, прибывшими из ЛНР и ДНР, 12 человек изъявили желание быть трудоустроенными. На сегодняшний день из 98 человек, желание работать выразили 12, трудоустроены пока десять», — сообщила председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева.

Она также отметила, что предоставили рабочие места и местные работодатели. Так, швейная фабрика готова принять 150 человек. Всего предоставлено 202 предложения по трудоустройству на 14 предприятиях.

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