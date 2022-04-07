Владивосток, 7 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В муниципалитетах Приморья 7 апреля прошли патриотические акции в честь Дня Подвига и Дня провозглашения Донецкой Народной Республики. Приморцы возложили цветы к памятникам и монументам, участвовали в тематических флешмобах, посещали выставки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Патриотическая акция во Владивостоке

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Во Владивостоке патриотические мероприятия развернулись в Парке Победы, которые объединили представителей Юнармии и многих патриотических объединений края — в общей сложности собралось около 600 человек. Активисты выстроились в виде символа «V», чтобы выразить свою поддержку российской армии, спецоперации на Украине.

Передвижная выставка «Герои России — гордость Приморского края», подготовленная в рамках федерального проекта «Историческая память» политической партии «Единая Россия» рассказала о 13 воинах, пять из которых продолжают свой жизненный путь, а восемь — получили награду «Золотая звезда» Героя РФ посмертно за участие в боях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии.

Сотрудники мультимедийного парка «Россия — Моя история» провели экскурсии, посвященные созданию памятника воинам-интернационалистам и памятника танковой колонне «Приморский комсомолец».

Читайте также: Это единственный шанс Донбасса вернуться к мирной жизни — о спецоперации

Как сообщало ИА REGNUM, переехавшая в Еврейскую автономию из Донбасса директор МФЦ ЕАО Рита Андреева поддерживает специальную операцию России по просьбе ДНР и ЛНР. Она считает, что пока жители этих территорий остаются заложниками политики.