Барнаул, 7 апреля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 7 апреля 2022 года за сутки выявлен 191 новый носитель (на пять человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований немного сократилось с 11 034 до 10 008 (на 1026 меньше, чем сутками ранее).

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 653 (+7 за сутки) и 213 344 (+173 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 147 (-16 за сутки). Из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 075 человек, причём 9 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 673 жителей края (-28 за сутки). Кроме этого, 57 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-3 за сутки).

Заболеваемость среди детей сократилось: всего на Алтае выявлено уже 40 085 зараженных коронавирусом (+29 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 263 200 человек, выздоровели 247 082 человека (+174 за сутки).

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