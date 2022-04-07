Москва, 7 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса давно готовились накачивать Киев оружием, заявила 7 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур», — сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Она добавила, что вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфликте, западные страны только «подбрасывают» оружие на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи Киеву.