Якутск, 7 апреля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. На здании театра оперы и балета в Якутии разместили изображение большой буквы «Z». Афиша располагается вокруг неё, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры республики.

Олег Александров Буква Z в Костроме

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Таким образом театры Якутии присоединились к акции театра Олега Табакова в поддержку спецоперации России в Донбассе. Военнослужащих России также поддерживают Саха академический театр и Якутский музей им. Ем. Ярославского. Руководители учреждений культуры осудили попытки западных политиков запретить российскую культуру.

«По политическим мотивам артистов и художников исключили из международных творческих союзов. Отмена концертов и гастролей за рубежом — это явное нарушение прав человека в отношении российских деятелей искусств и зарубежных зрителей», — отметил директор театра оперы и балета Якутска Сергей Юнганс.

«Коллектив Якутского музея им. Ем. Ярославского поддерживает нашу армию и бойцов продолжающих дело дедов и прадедов. Поэтому мы вывесили знак поддержки армии», — сказал председатель общественной палаты республики Николай Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Якутии намерены оказать конкретную помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в строительстве мирной жизни. Для того, чтобы определить, в чём эта помощь будет заключаться, делегация республики отправилась в Донецк.