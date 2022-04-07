Ижевск, 7 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 7 апреля прививку от коронавируса сделали 696 036 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Donland.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 553 179 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные сутки вакцинировались 40 жителей республики. Второй компонент препарата получили 112 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 787 человек. 137 965 человек прошли ревакцинацию, за выходные – 544 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 344 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 157 842 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 164 416 случаев заражения коронавирусом, из них 121 – за минувшие сутки.

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