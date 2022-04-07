Ижевск, 7 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 7 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 344 человека. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 157 842 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

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За время пандемии в республике подтвердили 164 416 случаев заражения коронавирусом, из них 121 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 11 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 35 человек старше 65 лет.

3987 человек скончались, за минувшие сутки скончался 74-летний мужчина. Накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 37 человек, накануне в больницы попали 25 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3243 человека, 175 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 24 человека – в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с учетом роста заболеваемости в ряде других стран, ожидается, что новая волна коронавирусной инфекции дойдет и до Российской федерации, в том числе и до Удмуртии.

«Но предполагаем, что увидим данную ситуацию не ранее, чем через месяц. То есть это будет скорее всего в начале лета», — говорила замминистра здравоохранения республики Марина Петренко.

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