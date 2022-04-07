Москва, , 11:23 — REGNUM Следственным комитетом РФ возбуждены уголовные дела о новых атаках в отношении мирного населения Донбасса со стороны военнослужащих Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет Sledcom.ru

«Главным следственным управлением Следственного комитета России продолжается работа по установлению фактов преступлений со стороны ВСУ и других военных подразделений Украины в отношении мирного населения Донбасса. По новым возникшим фактам возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («жестокое обращение с гражданским населением»; «применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»)», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в ДНР в период с 5 по 6 апреля 2022 года представители ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, а также населенных пунктах Александровка, Яковлевка, Саханка, Калиновка, Владимировка. Помимо этого, в ЛНР обстрелам подверглись города Первомайск, Кировск, Ирмино, а также населенные пункты Калиново, Донецкий.

В результате действий со стороны представителей Украины шесть мирных граждан погибли, 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения. При этом два человека получили ранения в ходе эвакуации в результате обстрелов г. Рубежное ЛНР.

Помимо этого, было повреждено 54 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание завода «Центрокуз» по улице Неделина, здание Калиновской школы, а также другие здания и хозяйственные постройки дошкольных учреждений, жилые дома, газовая труба и многие другие объекты, имеющие важнейшее значение для обеспечения нормальной жизни людей.

В СК РФ подчеркнули, что подобные действия со стороны украинских военнослужащих являются военными преступлениями: «Лица, причастные к их совершению, будут привлечены к ответственности в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства».