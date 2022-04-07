В Челябинской области вылечились ещё 570 ковид-пациентов
Челябинск, 7 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 570 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего с начала пандемии 306 683 пациента уже выздоровели. А выявили в регионе 321 790 случаев заражения коронавирусом.
Больных COVID-19 насчитывается 6 312 человек. Скончались от ковида ещё восемь граждан.