Челябинск, 7 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 570 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии 306 683 пациента уже выздоровели. А выявили в регионе 321 790 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 6 312 человек. Скончались от ковида ещё восемь граждан.