Москва, 7 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В России в продаже обнаружена курительная смесь, солевой никотин Crazyvapor с содержанием отравляющих веществ. Об этом 7 апреля граждан предупредила пресс-служба Роспотребнадзора.

Vape Direct Девушка с вейпом

В смеси для вейпа выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке. В частности, это препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха и др.

Эти вредные вещества попадают в организм при вдыхании курительной смеси, что наносит вред здоровью курящего человека. Кроме того, срок действия сертификата на вейп Crazyvapor истек в марте 2019 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, анализ сырья, используемого в электронных сигаретах, выявил наличие бактериальных и грибковых токсинов.

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